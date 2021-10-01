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Неизвестный кинул бутылки с горючей смесью в здание правительства Мурманской области

Виктория Шанина
Сегодня в 8:52

В ночь с 31 сентября на 1 октября неизвестный мужчина бросил две бутылки с горючей смесью в двери здания правительства Мурманской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя в министерстве информационной политики региона.

От огня пострадал вход в один из подъездов здания, который занимает правительство региона. Там расположены кабинет губернатора и его заместителей, а также большой и малый зал заседаний.

По информации источника, на деревянных дверях видны следы повреждений, на крыльце остались осколки стекла. В воздухе чувствуется резкий химический запах.

Телеграм-канал «Мурманск инсайд» сообщает, что на момент нападения в здании находился «целый ряд чиновников». Пострадал один человек — сотрудник охраны. На месте работает полиция.

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