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Реге-Жан Пейдж снимется в фильме Ноя Хоули. Его выпустит Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:20

Звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж снимется в новом фильме Ноа Хоули, шоураннера «Фарго» и «Легиона». Картина расскажет историю об ограблении. Об этом сообщил Deadline.

Хоули выступит режиссером, сценаристом и продюсером проекта. Пейдж также станет исполнительным продюсером вместе с Анджелой Руссо-Отстот. В продюсерский состав ленты войдут Энтони Руссо, Джо Руссо и Майк Ларокка.

Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что в его основе — оригинальная идея Хоули. Кроме того, неизвестно и название картины. Ее разработкой займутся компании AGBO и 26 Keys.

«AGBO изначально была основана для того, чтобы мы могли сотрудничать с артистами, которых мы очень уважаем и которыми восхищаемся. Мы очень рады продолжать реализовывать это намерение, поддерживая новый фильм Ноа Хоули и Реге-Жана Пейджа», — сказал Ларокка.

Ранее Netflix и AGBO выпустили совместными усилиями фильм по сценарию Джо Руссо «Тайлер Рейк: Операция по спасению» («Extraction»). В боевике снялся Крис Хемсворт, режиссером выступил Сэм Харгрейв. Картина вышла на стрим-сервисе в апреле 2020 года.

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