Московский полумарафон перенесли на май 2022 года

Московский полумарафон перенесли с 24 октября 2021 года на май 2022 года из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице. Также до 9 июля отложили «Ночной забег». Об этом сообщили организаторы турниров.

«Кажется, мы можем назвать слово года, не дожидаясь подведения итогов в декабре. Это слово „перенос“. Мы сбились со счёта, сколько раз выходили к вам с подобными новостями в этом сезоне. К сожалению, выходим снова», — написали в инстаграме бегового сообщества.

Там сообщили, что решение о переносе приняла межведомственная комиссия в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Точную дату полумарафона объявят позже после необходимых согласований.

Регистрации на забеги будут автоматически перенесены. При желании участники смогут вернуть регистрационный взнос. Для этого может потребоваться некоторое время, предупредили организаторы.

«Мы понимаем, что никакие слова не окупят разочарование от этого бегового сезона. Поверьте, мы расстроены не меньше. Но мы уверены, что ещё не раз дадим старт в Лужниках в следующем году», — добавили организаторы.