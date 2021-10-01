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«Невидимый театр» откроет в Петербурге собственный центр. Там будут проходить спектакли и дискуссии

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:14

«Невидимый театр» откроет в Петербурге собственное пространство. Оно расположится на Кожевенной линии и будет работать с 1 октября. Об этом «Афише Daily» сообщили представители организации.

На площадке будут проходить спектакли, фестивали, мастер-классы, читки и дискуссии. Например, в день открытия в «Невидимом центре» 20.00 всостоится квартирник Семена Серзина «Стыдно быть несчастливым» — в этом году спектаклю по дневникам Володина исполнилось десять лет.

У самого «Невидимого театра» скоро тоже будет юбилей. 1 октября труппа отметит старт пятого сезона. По этому случаю в 22.00 в центре начнется вечеринка. «Будет хорошо и грустно, а на столе не пусто, а в сердце горячо», — пообещали организаторы.

«В общем, все будет как всегда и как попало, только теперь дома. Новоселье, получается. Бутылка улетит в пучину Финского залива, а мы улетим в вечеринку!» — добавили они.

«Невидимый театр» — это незавимисое театральное объединение, основанное в Петербурге Семеном Серзиным в 2017 году. Коллектив ставит пьесы современных драматургов с актерами Москвы и Петербурга и представляет их в обеих столицах, Нарве, Туле и других городах.

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