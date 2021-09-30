перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Невидимый театр» откроет в Петербурге собственный центр. Там будут проходить спектакли и дискуссии 0:14
ЕСПЧ запретил депортировать из России правозащитницу Валентину Чупик Вчера в 23:11
Москва отказалась от проекта филиала Эрмитажа, который разработал Хани Рашид Вчера в 22:51
«Веном-2» установил рекорд первого дня по сборам в России с начала пандемии Вчера в 22:27
Суд признал руководителей ТЦ и пожарных виновными по делу «Зимней вишни» Вчера в 21:53
В Нижегородской области прошел фестиваль «Выкса | Арт-овраг» Вчера в 21:37
Бритни Спирс избавилась от опеки, вокалист Blink-182 победил рак и другие новости дня
Вчера в 20:51 дайджест
В Москве представят проект «Urban Dreams: антиутопия. Подземный город» Вчера в 20:47
Группа «Зоркий» сняла документальный фильм о любви москвички и таксиста из Киргизии Вчера в 19:41
Лили-Роуз Депп снимется в сериале Сэма Левинсона «Идол» Вчера в 19:26
Москвичка с СМА вышла к мэрии с портретами и колясками людей, которые умерли без лечения Вчера в 18:33
Космос, инопланетяне и запрет на музыку: в сети появился совместный клип Coldplay и BTS Вчера в 18:27
Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по «санитарному делу» Вчера в 17:50
Claudio Schwarz/Unsplash
Еврейский музей и издание «Такие дела» проведут серию дискуссий об инклюзивности Вчера в 17:27
Отец десятиклассницы открыл стрельбу в московской школе. Пострадавших нет, мужчина задержан Вчера в 16:57
Дэвид Теннант сыграет отравленного экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в новом сериале Вчера в 16:48
Facebook опубликовал отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей Вчера в 16:18
The Rolling Stones поделились не изданным ранее треком «Troubles A’ Comin» Вчера в 15:34
Пресс-материалы
В приложении «Яндекса» теперь можно снимать и монтировать короткие видео Вчера в 15:22
Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместный трек Вчера в 14:44
Отключить рекламу

Москва отказалась от проекта филиала Эрмитажа, который разработал Хани Рашид

Юлия Онодэра
Вчера в 22:51

Москомархитектура одобрила концепцию филиала Эрмитажа. Ведомство выбрало проект бюро Speech и Сергея Чобана — от задумки архитектора Хани Рашида решили отказаться. Об этом сообщил Strelka Mag.

Здание музея появится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Оно займет около 12 тыс. квадратных метров на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Будут построены основное здание и одноэтажная галерея.

Фасад задекорируют алюминиевыми трапециевидными модулями. А в интерьере музея появится отделка из натурального дерева, бетона, стекла и стальных элементов. Внутри разместятся выставочные помещения, ресторан, офисные и общественные пространства и паркинг.

«Сразу на входе посетители будут попадать в остеклённое пространство с многоярусными антресолями, в котором предполагается размещать крупногабаритные экспонаты. Из демонстрационного зала можно плавно попасть в функциональную часть, где расположится ресепшен, гардероб, магазин, конференц-зал, интерактивная зона и ресторан. Этажи со второго по пятый также займут выставочные зал», — рассказали в Москомархитектуре.

Проект «Эрмитаж-Москва» начали разрабатывать в марте 2015 года. Первоначальную концепцию создал архитектор Хани Рашид, сооснователь нью-йорского бюро Asymptote.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Эрмитаж
Завод имени И.А. Лихачева
Люди
Сергей Чобан
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить