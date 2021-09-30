Москва отказалась от проекта филиала Эрмитажа, который разработал Хани Рашид

Здание музея появится на территории бывшей промзоны « ЗИЛ ». Оно займет около 12 тыс. квадратных метров на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Будут построены основное здание и одноэтажная галерея.

Москомархитектура одобрила концепцию филиала Эрмитажа . Ведомство выбрало проект бюро Speech и Сергея Чобана — от задумки архитектора Хани Рашида решили отказаться. Об этом сообщил Strelka Mag.

Фасад задекорируют алюминиевыми трапециевидными модулями. А в интерьере музея появится отделка из натурального дерева, бетона, стекла и стальных элементов. Внутри разместятся выставочные помещения, ресторан, офисные и общественные пространства и паркинг.

«Сразу на входе посетители будут попадать в остеклённое пространство с многоярусными антресолями, в котором предполагается размещать крупногабаритные экспонаты. Из демонстрационного зала можно плавно попасть в функциональную часть, где расположится ресепшен, гардероб, магазин, конференц-зал, интерактивная зона и ресторан. Этажи со второго по пятый также займут выставочные зал», — рассказали в Москомархитектуре.

Проект «Эрмитаж-Москва» начали разрабатывать в марте 2015 года. Первоначальную концепцию создал архитектор Хани Рашид, сооснователь нью-йорского бюро Asymptote.