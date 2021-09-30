Москва отказалась от проекта филиала Эрмитажа, который разработал Хани Рашид

Москомархитектура одобрила концепцию филиала Эрмитажа. Ведомство выбрало проект бюро Speech и Сергея Чобана — от задумки архитектора Хани Рашида решили отказаться. Об этом сообщил Strelka Mag.
Здание музея появится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Оно займет около 12 тыс. квадратных метров на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Будут построены основное здание и одноэтажная галерея.
Фасад задекорируют алюминиевыми трапециевидными модулями. А в интерьере музея появится отделка из натурального дерева, бетона, стекла и стальных элементов. Внутри разместятся выставочные помещения, ресторан, офисные и общественные пространства и паркинг.
«Сразу на входе посетители будут попадать в остеклённое пространство с многоярусными антресолями, в котором предполагается размещать крупногабаритные экспонаты. Из демонстрационного зала можно плавно попасть в функциональную часть, где расположится ресепшен, гардероб, магазин, конференц-зал, интерактивная зона и ресторан. Этажи со второго по пятый также займут выставочные зал», — рассказали в Москомархитектуре.
Проект «Эрмитаж-Москва» начали разрабатывать в марте 2015 года. Первоначальную концепцию создал архитектор Хани Рашид, сооснователь нью-йорского бюро Asymptote.