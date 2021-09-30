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Суд признал руководителей ТЦ и пожарных виновными по делу «Зимней вишни»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:53

Заводский районный суд Кемерова признал всех фигурантов первого дела о пожаре в «Зимней вишне» виновными. Сроки озвучат позже, сообщает РИА «Новости».

Всего приговор вынесли восьми фигурантам. Руководителей ТЦ Надежду Судденок, Георгия Соболева и Юлию Богданову признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Руководителю компании «Системный интегратор», которая оборудовала здание системами противопожарной безопасности, Игорю Полозиненко и инженеру Александру Никитину выдвинули обвинение в нарушении противопожарной безопасности. Сотруднику охранного предприятия Сергея Антюшина — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина обвинили в халатности, которая повлекла за собой гибель людей. По версии следствия, Генин направил подчиненных по длинному пути к кинозалу и не сверился с планом здания. Тогда пожарные дошли до четвертого этажа, где обнаружили запертую дверь и спустились обратно, в результате чего потеряли время. Бурсин не организовал управление средствами спасательного гарнизона и не провел необходимую разведку, из‑за чего погибли люди.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. В результате инцидента погибли 64 человека, большинство из них дети.

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