На мероприятии состоится костюмированный бал, во время которого можно будет увидеть творчество городских художников, музыкантов, перформеров, их арт-объекты, визуальные инсталляции и видеопроекции.

2 октября в Москве представят проект «Urban Dreams: антиутопия. Подземный город». Его темой станет общечеловеческая фантазия о конце света. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

«Люди куда хуже приспособлены к сложностям, чем растения. Несколько месяцев без ресторанов и авиаперелетов, и они начинают увядать. 2 октября на Urban Dreams мы изменим текущее положение вещей и освоим новое пространство, где еще никогда не бывало ни арта, ни танцев, ни изысканной публики», — рассказали организаторы.

Среди специальных гостей вечера будут Pauli Pocket, Edward, Map.ache и Peter invasion. Также в программе — работы Антона Лебедефа, Александры Лиц, Никиты Теплого, Макса Орлитского и Андрея Соула, а также фешен-шоу Венеры Казаровой и футуристическое представление «Бионика» Гарика Симоняна и Федора Додонова.

На мероприятии гостям необходимо будет выбрать один из дресс-кодов: «Мусорный гламур», «Биохимические костюмы», «Мутации» или «Военные группировки». Событие состоится в пространстве Future Stars в галерее «Эволюция».