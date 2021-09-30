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Еврейский музей и издание «Такие дела» проведут серию дискуссий об инклюзивности

Семён Гудошников
Сегодня в 17:27

Издание «Такие дела» совместно с Еврейским музеем и центром толерантности проведут серию публичных дискуссий об инклюзивности. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Проект носит название «Кому и зачем нужна инклюзия». В дискуссиях примут участие представители некоммерческих организаций, психиатры, социологи и правозащитники. Они обсудят, как компании могут стать инклюзивными, почему люди начали больше следить за своим психическим здоровьем, какие есть барьеры и возможности для коммуникации людей с инвалидностью.

Первая встреча состоится 5 октября. На ней пойдет речь о том, готовы ли мы на самом деле к тому, чтобы мир был общим, и не является ли инклюзия лишь иллюзией.

На первой дискуссии рассмотрят следующие темы:


  • Кто строит общий мир и кто его ждет? Когда и почему заговорили об инклюзии?
  • Инклюзия — это организация особого пространства для особых людей? Или это интеграция людей с особенностями в обычное пространство?
  • Насколько общество готово к инклюзии на разных уровнях: инфраструктурно и ментально, в плане трудоустройства, среды общения и прочего?
  • Как обстоит ситуация в России и мире?

Во встрече примут участие:


  • Режиссер, папа особенного ребенка, член правления фонда помощи хосписам «Вера» Александр Семин;
  • Директор инклюзивного культурного центра АНО «Тверская, 15», директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас» Татьяна Тульчинская;
  • Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская;
  • Специалист по инклюзивному образованию, поведенческий аналитик, руководитель программы по инклюзии в АНО «БО „Журавлик“» Ирина Пудовинникова.

Модератором выступит Яна Кучина — журналист, редактор издания «Такие дела», попечитель фонда «Продвижение».

Начало события в 19.30. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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