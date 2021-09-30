Еврейский музей и издание «Такие дела» проведут серию дискуссий об инклюзивности

Издание «Такие дела» совместно с Еврейским музеем и центром толерантности проведут серию публичных дискуссий об инклюзивности. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Проект носит название «Кому и зачем нужна инклюзия». В дискуссиях примут участие представители некоммерческих организаций, психиатры, социологи и правозащитники. Они обсудят, как компании могут стать инклюзивными, почему люди начали больше следить за своим психическим здоровьем, какие есть барьеры и возможности для коммуникации людей с инвалидностью.

Первая встреча состоится 5 октября. На ней пойдет речь о том, готовы ли мы на самом деле к тому, чтобы мир был общим, и не является ли инклюзия лишь иллюзией.

На первой дискуссии рассмотрят следующие темы:

Кто строит общий мир и кто его ждет? Когда и почему заговорили об инклюзии?

Инклюзия — это организация особого пространства для особых людей? Или это интеграция людей с особенностями в обычное пространство?

Насколько общество готово к инклюзии на разных уровнях: инфраструктурно и ментально, в плане трудоустройства, среды общения и прочего?

Как обстоит ситуация в России и мире?

Во встрече примут участие:

Режиссер, папа особенного ребенка, член правления фонда помощи хосписам «Вера» Александр Семин;

Директор инклюзивного культурного центра АНО «Тверская, 15», директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас» Татьяна Тульчинская;

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская;

Специалист по инклюзивному образованию, поведенческий аналитик, руководитель программы по инклюзии в АНО «БО „Журавлик“» Ирина Пудовинникова.

Модератором выступит Яна Кучина — журналист, редактор издания «Такие дела», попечитель фонда «Продвижение».

Начало события в 19.30. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.