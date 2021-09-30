В приложении «Яндекса» теперь можно снимать и монтировать короткие видео

Редактор позволяет наложить на видео эффект или фильтр, использовать переходы, стикеры или текст. Если у юзера еще нет канала в «Дзене», он сможет создать его и сразу выложить готовый ролик.

«Яндекс.Дзен» добавил в приложение «Яндекса» камеру и видеоредактор. С их помощью пользователи смогут создавать контент и делиться роликами со своей аудиторией. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителей «Дзена», в работе над функцией они учитывали комментарии блогеров. Благодаря ним в редакторе теперь можно обрезать, поворачивать и монтировать ролики из нескольких видео.

Скоро там появится и музыкальная библиотека. «Дзен» обещает активно ее расширять, пополняя треками от различных лейблов. А еще пользователи смогут посмотреть все популярные видео от блогера в его профиле и поделиться понравившимися с друзьями.

«Яндекс.Дзен» разрешил блогерам публиковать ролики и зарабатывать на нативной рекламе в сентябре 2019 года. Короткие видео на платформе появились в начале лета 2021-го. По внутренним данным, ежедневно их смотрят по 100 млн раз, а пользователи суммарно тратят на их просмотр 35 млн минут в день.