В магазине adidas на Кузнецком мосту проведут выставку NFT-искусства и презентуют новые кроссовки

Во флагманском магазине adidas Originals на Кузнецком мосту 30 сентября пройдет выставка художника Игоря Скалецкого и презентация новых кроссовок. Это первое после продолжительного перерыва совместное событие Originals Moscow и промо-команды System 108. Его подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Выставка Скалецкого будет включать пять работ в формате NFT. В своем творчестве художник использует образы различных эпох, иронично совмещая их в стилистике модных журналов. Средства от продажи работ будут направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь».
Одновременно в магазине представят новые кроссовки Forum Low City Moscow. За музыку на ивенте будут отвечать Séxstasy с его диджей-сетов и Kovyazin D, который исполнит глубоко-переработанный лайв.
Событие пройдет с 20.00 до 23.00, вход по предварительной регистрации. На входе нужно будет показать QR-код, подтверждающий, что вы вакцинировались от ковида, недавно перенесли болезнь или сдали отрицательный ПЦР-тест не ранее чем за три дня до мероприятия. QR-код можно получить на портале mos.ru или сайте госуслуг.