В магазине adidas на Кузнецком мосту проведут выставку NFT-искусства и презентуют новые кроссовки

Во флагманском магазине adidas Originals на Кузнецком мосту 30 сентября пройдет выставка художника Игоря Скалецкого и презентация новых кроссовок. Это первое после продолжительного перерыва совместное событие Originals Moscow и промо-команды System 108. Его подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

Выставка Скалецкого будет включать пять работ в формате NFT. В своем творчестве художник использует образы различных эпох, иронично совмещая их в стилистике модных журналов. Средства от продажи работ будут направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь».