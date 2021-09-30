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«Яндекс.Музыка» запустила раздел «Про подкасты», посвященный индустрии подкастинга

Семён Гудошников
Сегодня в 13:51

В приложении «Яндекс.Музыка» появился раздел, где собран контент об индустрии подкастинга. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

В новом разделе можно послушать линейку плейлистов «С чего начать» — это подборки лучших и самых интересных выпусков от известных подкаст-студий. В списке: «Либо/Либо», «Техника речи», «Arzamas», «Гусьгусь» и другие. Подборки призваны познакомить нового слушателя со студией и помочь выбрать ту, что окажется по душе.

Также на странице доступен плейлист «Я у мамы подкастер» — его курирует независимое СМИ про подкаст-индустрию Podcasts.ru. В подборку вошли выпуски с советами для авторов, новостями о развитии рынка, историями успешных студий и всем, что может вдохновить подкастера и помочь ему развивать свой проект.

В разделе можно послушать подборки рекомендаций от известных подкастеров и журналистов. Плейлисты для «Яндекс.Музыки» собрали Лика Кремер, Крис Вазовски, Гриша Пророков, редакция Disgusting Men, Сева Бойко, Артур Белостоцкий и другие.

Телеканал RTVI недавно запустил подкаст «Любопытная Варвара» — он посвящен новой этике и спорным вопросам современности.

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