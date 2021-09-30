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«Ситимобил» и Welldone запустят на один день в Москве «вегетарианское такси»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:34

Сервис такси и каршеринга «Ситимобил» и производитель растительного мяса Welldone запустят 1 октября в Москве «вегетарианское такси». Пассажиры смогут обсудить вегетарианство с водителями, а также получат в подарок несколько наборов растительного мяса и сертификаты на бесплатный ужин в одном из вегетарианских ресторанов. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Акция приурочена ко Всемирному дню вегетарианства и продлится один день. Несколько десятков автомобилей снабдят специальной оклейкой, они будут принимать заказы по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+».

«Совместный проект призван привлечь внимание пользователей к вегетарианскому движению, сделать эко-повестку ближе и понятнее, а для кого‑то такая поездка может стать возможностью впервые открыть для себя сбалансированное питание без животных белков», — сообщили в «Ситимобиле».

«Афиша Daily» рассказывала 7 историй из разных стран, от России до Чили, о мотивах отказа от мяса — от левацко-политических до на спор.

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