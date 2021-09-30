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«Ведомости»: Россия может повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из ЕС

Семён Гудошников
Сегодня в 10:33

Минэкономразвития предложило повысить пошлины на ряд товаров, импортируемых из Евросоюза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В списке — некоторые виды вин, пиво, духи, туалетная вода, косметика и другая продукция.

Размер новых пошлин пока не определен, но их ставки могут быть «вплоть до запретительных». Эти меры рассматриваются как ответ на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции, говорят собеседники издания. По словам одного из них, предложения готовится внести и Минпромторг. Его представитель подтвердил, что мера может быть реализована.

Однако ограничения готовят не для всех товаров. Пошлины могут увеличить на вино с защищенным наименованием по происхождению, защищенным географическим указанием и другие виды. Источник «Ведомостей» отметил, что список товаров может измениться. В него могут добавить обувь, холодильники, сельскохозяйственное оборудования и другие категории.

Если ставки повысят значительно, то товары станут недоступны для широкого потребителя, а объем поставок сократится, сходятся во мнении опрошенные изданием эксперты. Понесут потери и покупатели, и продавцы, и импортеры.

В сентябре президент России Владимир Путин продлил на год санкции, запрещающие ввоз в Россию продуктов из западных стран. Они будут действовать как минимум до 31 декабря 2022 года.

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