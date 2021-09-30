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В Москве все пациенты с симптомами ОРВИ будут проходить тест на антиген к коронавирусу

Семён Гудошников
Сегодня в 10:07

С 1 октября все пациенты с симптомами ОРВИ в Москве будут сдавать тест на антиген к коронавирусу. Положительный результат будет считаться подтвержденным случаем болезни. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Она отметила, что тест на антиген поможет быстрее поставить диагноз и назначить правильное лечение, «что критически важно при COVID-19». Вместе с этим пациенты с симптомами ОРВИ будут проходить ПЦР-тестирование. По словам Раковой, у тестов на антиген высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР.

Новый алгоритм работы с пациентами московские власти решили утвердить в условиях роста заражений коронавирусом. На прошлой неделе заболеваемость COVID-19 выросла в Москве на 24%, а число госпитализаций — на 15%. В последние дни в столице регистрируют около 2500-3000 случаев ковида.

По мнению Раковой, причиной стал осенний сезон, для которого характерен подъем заболеваемости ОРВИ, и резкое увеличение числа контактов — люди вернулись с дач и отпусков, в школах и вузах начались занятия.

Источник «Интерфакса» сообщал, что пока в городе выявляют по 2000–2500 случаев в сутки, система здравоохранения справляется, и новые ограничения не нужны. Однако если заболеваемость продолжит расти, не исключен возврат к QR-кодам в ресторанах и переводу на удаленку 30% сотрудников, отметил он.

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