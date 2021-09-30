РКН планирует оштрафовать Facebook на сумму до 10% от его российской выручки

Роскомнадзор собирается вручить Facebook протокол о повторном неудалении запрещенной информации. Штраф может составить от 5 до 10% от российской выручки компании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу РКН.

Ведомство вызвало представителей Facebook на составление протокола 4 октября. В дальнейшем документ направят в суд, который определит размер штрафа. Эксперты оценивают российскую выручку соцсети в пределах 12 млрд рублей, то есть сумма штрафа может превысить миллиард.

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании — Twitter, Facebook, Google, «ВКонтакте», Telegram и TikTok. Причины две — неудаление запрещенной информации (статья 13.41 КоАП) или хранение данных российских пользователей за пределами страны (статья 13.11 КоАП).

Штраф для Facebook может стать рекордным. Ранее размер санкций составлял не более 20 млн рублей. Общая сумма штрафов, на которую в России был оштрафован Facebook за неудаление противозаконного контента, составляет 66 млн рублей. По делам о локализации данных россиян Facebook и Twitter в августе были оштрафованы на 15 и 17 млн рублей соответственно.