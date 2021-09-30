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Сериал «Книга Бобы Фетта» начнет выходить на Disney+ с 29 декабря

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:31

Сериал «Книга Бобы Фетта», который станет спин-оффом «Мандалорца», выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 29 декабря. Об этом стало известно из твиттера платформы.

Там же опубликовали первый постер кинопроекта. На нем можно увидеть вооруженного главного героя шоу, сидящего на массивном троне в некоем мрачном пространстве. Это трон ранее принадлежал Джаббе Хатту.

Сериал расскажет о том, как охотник за головами Боба Фетт вместе со своей помощницей Феннек Шэнд прибудет на Татуин и заявит о своих правах на территорию, которой когда‑то управлял Джабба Хатт и его преступный синдикат.

Действие развернется одновременно с событиями, описанными в «Мандалорце» — в этом сериале также можно было увидеть Боба Фетта. Сюжеты двух шоу будут связаны — настолько, что создатели называют новый сериал «сезоном 2,5» «Мандалорца».

Главную роль в «Книге Бобы Фетта» исполняет Темуэра Моррисон, который сыграл отца Бобы в фильме «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов». Роль Шэнд досталась актрисе Мин-На Вэнь. Одним из продюсеров проекта выступил Роберт Родригес.

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