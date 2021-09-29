Иностранных болельщиков не допустят на трибуны Олимпийских игр в Пекине

Организаторы Олимпийский игр в Пекине, которые пройдут зимой 2022 года, решили не пускать иностранных болельщиков на турниры. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба МОК.

На трибуны Паралимпиады-2022 также не смогут попасть зарубежные любители спорта. «Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19», — заявили в комитете.

Такие меры должны позволить провести соревнования наиболее безопасным образом. Всех спортсменов обяжут предоставлять сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, и сдавать ежедневно тесты на коронавирус.

Для участников Игр, которые не завершат полную вакцинацию до приезда в Китай, будет обязателен 21-дневный карантин. Олимпиада стартует 4 февраля, Паралимпиада — 4 марта.