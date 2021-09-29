YouTube будет удалять ролики с недостоверной информацией обо всех одобренных вакцинах

Видеохостинг YouTube начнет удалять видео, содержащие недостоверную информацию обо всех одобренных вакцинах — не только тех, которые защищают от COVID-19, но и прочих. Об этом рассказал The Guardian со ссылкой на вице-президента компании Мэтта Халприна.

По его словам, с платформы исчезнет ведь контент, который ставит под сомнение эффективность или безопасность препаратов. Ранее YouTube запрещал только ролики с критикой вакцин от коронавируса. Почти за год сервис удалил более 130 тыс. таких видео.

«Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и ВОЗ», — сказал Халприн.

Он отметил, что в последнее время «дезинформация о вакцинах от коронавируса превратилась в фейки о вакцинах в целом». С этим и связаны новые правила платформы. Они призваны оградить пользователей от сообщений о том, что вакцины якобы вызывают бесплодие, аутизм, рак или другие проблемы со здоровьем, а также позволяют следить за людьми через микрочипы.

При этом на платформе можно будет размещать контент о правилах вакцинации, исследованиях новых препаратов и результатах их применения. Также YouTube не будет блокировать видео с личными рассказами о вакцинации, если в них нет призывов к отказу от прививок.