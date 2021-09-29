Эминем поделился отрывком саундтрека к фильму «Веном-2»

Ранее рэпер записал саундтрек к первой части «Венома» 2018 года. Композиция звучала во время финальных титров.

Поклонники Эминема предполагают, что 1 октября вместе саундтреком выйдет и новый альбом «The Marshall Mathers LP 3». Официально эта информация не подтверждена, поэтому остается только гадать.

«Веном-2» выйдет 1 октября и расскажет о противостоянии журналиста Эдди Брока (Том Харди) и психопата Клетуса Кэссиди, он же Карнаж (Вуди Харрельсон). Первая часть фильма собрала в прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн. В России он стал самым кассовым фильмом 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности» от Marvel.