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Роуэн Аткинсон, Салли Хокинс и Оливия Колман снимутся в фильме «Вилли Вонка» 22:29
Иностранных болельщиков не допустят на трибуны Олимпийских игр в Пекине 22:09
Эминем поделился отрывком саундтрека к фильму «Веном-2» 21:41
YouTube будет удалять ролики с недостоверной информацией обо всех одобренных вакцинах 21:03
«Медиазону» признали иноагентом, «Афиша» перезапустила ютьюб-канал и другие новости дня
20:41 дайджест
В арабском мире впервые премьер-министром стала женщина. Она возглавила правительство Туниса 20:01
Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам посещать вуз 18:54
Минюст внес «ОВД-Инфо»*, «Медиазону»* и Петра Верзилова* в список СМИ-иноагентов 18:18
В Кабардино-Балкарии местный житель застрелил хаски. Собака принадлежала туристке из Новосибирска 18:04
«Волшебство в опасности»: в сети появился новый трейлер мультфильма «Энканто» 17:57
Фестиваль Gamma перенесли на следующий год 17:08
«Мобильный художественный театр» представит аудиоспектакль о Москве глазами курьера 17:07
ResusCGMedia/Twitter
В Испании установили скульптуру тонущей головы, чтобы обратить внимание на изменение климата 16:37
Госдума: немецкая медиакомпания Deutsche Welle нарушала российские законы 16:31
Кремль: планов вводить локдаун на федеральном уровне сейчас нет 16:17
Московский предприниматель решил запатентовать ЛГБТ-флаг, чтобы везде его запрещать 15:53
Петербургского художника Кирилла Миллера обвинили в реабилитации нацизма. Он отрицает обвинения 14:49
Artem Artemyev/Flickr
Московским врачам будут платить за каждого привитого сверх плана 14:44
Григорий Явлинский перенес операцию на сердце 14:31
Рэпер Face рассказал об отмене концертов. Он связывает это со своей гражданской позицией 13:46
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Дайджест

«Медиазону» признали иноагентом, «Афиша» перезапустила ютьюб-канал и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:41

Минюст признал «ОВД-Инфо», «Медиазону», Петра Верзилова и Сергея Смирнова иноагентами. Также в реестр внесли еще 20 человек и две НКО.

Основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому провели операцию на сердце в одной из московских больниц. Сейчас он чувствует себя хорошо, некоторое время ему нужно будет оставаться под наблюдением врачей.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если тот не снимет ограничения с каналов RT. В ведомстве считают, что блокировка этих ресурсов нарушает свободу распространения информации.

Петербургского художника Кирилла Миллера, выставлявшегося с «Митьками» и работавшего с «Аукцыоном», обвинили в реабилитации нацизма из‑за картины в галерее «Свиное рыло». Он отрицает свою вину.

В Кабардино-Балкарии местный житель застрелил собаку туристки из‑за того, что животное гонялось за его баранами на склоне горы. Теперь мужчине может грозить до трех лет тюрьмы.

«Яндекс.Доставка» начнет доставлять товары из других городов за одни сутки — самолетами S7. Пока сервис будет доступен продавцам «Яндекс.Маркета», а позже — и другим компаниям.

На реке в Испании установили голову девушки, которая тонет и всплывает в зависимости уровня воды. Это скульптура «Bihar» художника Рубена Ороско, с помощью которой он попытался обратить внимание на изменение климата.

Фестиваль Gamma перенесли на следующий год из‑за ковидных ограничений. Новые даты — 8–10 июля 2022 года.

После полугодового перерыва ютьюб-канал «Афиши» вновь в строю! На нем уже можно посмотреть документалку про Дельфина.

Канье Уэст выпустил обновленную и пересведенную версию своего альбома «Donda». На альбоме больше нет Криса Брауна и KayCyy: везде, где Канье убрал вокал исполнителей, он спел сам.

Неизданный альбом Дэвида Боуи «Toy» из начала 2000-х наконец будет выпущен официально. Его сливали в сеть 10 лет назад, но происхождение не подтвердили. А уже сейчас можно послушать одну из песен!

Disney показал новый трейлер мультфильма «Энканто» о волшебном городке в горах Колумбии. По сюжету 15-летней девочке Мирабель предстоит спасти свою семью от смертельной опасности.

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