Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам посещать вуз

Новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гейрат заявил, что женщинам временно запретят учиться или работать в вузе. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.

По словам Гейрата, для того чтобы женщины были допущены в университет, там должна быть обеспечена «реальная исламская среда для всех». Пока она будет формироваться, «женщинам придется оставаться дома», пояснил ректор.

Он добавил, что мужчины также в данный момент не допускаются не только в Кабульский университет, но и во все другие высшие учебные заведения Афганистана. «Прошу всех не беспокоиться и успокоиться», — написал Гейрат.

Позднее он опубликовал требование к студенткам, преподавателям и сотрудникам. Их обязали носить хиджаб и плотно закрывать туфли на высоком каблуке. Яркую одежду и духи в университете запретили.

«Вышеупомянутые вещи мотивируют мужчин и развращают мораль общества», — пояснил Гейрат. Он пообещал в ближайшее время открыть университеты после завершения «исламизации образовательной программы» и «сепарации классов».

«Нет западной культуре. Нет вульгарности. Ислам превыше всего», — добавил ректор, назначенный на свой пост неделю назад — 22 сентября. До этого Кабульским университетом руководил Мохаммад Осман Бабури.