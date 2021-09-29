В Кабардино-Балкарии местный житель застрелил хаски. Собака принадлежала туристке из Новосибирска

В Кабардино-Балкарии местный житель застрелил собаку породы хаски, которая гуляла в Приэльбрусье вместе со своей хозяйкой — туристкой из Новосибирска. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Трагедия произошла в селе Терскол. Неподалеку от него 21-летняя девушка отпустила с поводка собаку. Та убежала и начала якобы гонять баранов из отары на склоне. Хозяин отары увидел это, поймал пса, привязал его и выстрелил из ружья.

ГУ МВД по республике заявили, что из‑за инцидента с жестоким обращением с животным было возбуждено уголовное дело. Мужчине, который признал свою вину, может грозить до трех лет лишения свободы.

Отец туристки, чья хаски была убита, рассказал в фейсбуке, что убийцей пса стал Солтан Буттуевич Тилов. Он, по словам Анатолия Тенцера, пас овец в запрещенном для этого месте — в национальном парке.

Тенцер утверждает, что его дочь Саша отпустила собаку с поводка только на территории нацпарка в нескольких километрах от поселка. Хаски была молодой, «по сути еще щенок», «совершенно дружелюбен и от людей не шарахался», отметил мужчина.

«Застрелил чужую привязанную собаку, не причинившую никому никакого вреда, не проявлявшую агрессии и совершенно беззащитную. Все это время Саша пса искала и к трагической развязке не успела буквально на секунды», — добавил он.

Тенцер призвал власти республики обратить внимание на ситуацию и на угрозы его дочери после обращения в полицию. По мнению мужчины, подобные инциденты не позволят Кабардино-Балкарии стать популярным туристическим направлением.

«Хотелось бы, чтобы дело было доведено до логического конца и у местных стрелков пропала бы охота палить куда им заблагорассудится посреди жилого поселка. Если все уйдет на тормозах — это будет понятный сигнал местным о том, что дозволено, если будет наказание — то не менее понятный о том, чего делать нельзя. И туристам будет понятно, едут они туда, где им рады, или в экстрим-тур по законам гор. Хотя хочется верить, что у гор все-таки другие законы», — сказал он.