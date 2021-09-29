«Волшебство в опасности»: в сети появился новый трейлер мультфильма «Энканто»

Студия Disney показала новый трейлер своего 60-го полнометражного анимационного фильма «Энканто». Мультфильм выйдет в прокат 25 ноября.
В нем рассказали о происхождении семьи Мадригал, которой магическая свеча подарила уникальные способности и дом в горах Колумбии. У каждого члена семьи был свой дар: сверхсила, исцеление, перевоплощение или возможность разговаривать с животными. Вот только 15-летняя девочка Мирабель не обладала волшебными силами. Однако именно ей предстоит спасти свою семью и городок Энканто от смертельной опасности.
«Даже в самые черные дни нам светит луч надежды», — говорит Мирабель в трейлере.
Режиссерами мультфильма выступили Байрон Говард и Джаред Буш, которые работали над «Зверополисом». Компанию им составила Чариса Кастро Смит, написавшая сценарий для «Призраков дома на холме».
В озвучке персонажей приняли участие Стефани Беатрис («Бруклин 9-9»), Уилмер Вальдеррама («От заката до рассвета») и Дайанна Герреро («Оранжевый — хит сезона»).
Композитором стал Лин-Мануэль Миранда, написавший музыку для «Гамильтона» и «Моаны».