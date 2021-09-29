Госдума: немецкая медиакомпания Deutsche Welle нарушала российские законы

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle нарушала законы России, у российской стороны есть основания для принятия ответных мер. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Накануне телеканал Russia Today сообщил, что принадлежащие ему каналы немецкого подразделения RT и Der Fehlende Part были удалены в YouTube без возможности восстановления. С предложением ввести ответные меры выступили главный редактор RT Маргарита Симоньян, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и МИД РФ. Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой.

В Google объяснили удаление каналов немецкого подразделения RT тем, что они занимались распространением ложных сведений о COVID-19. Каналам было вынесено предупреждение, затем были ограничены их права на публикацию контента. Владельцы пытались обойти ограничения, используя другой канал, заявили в Google.