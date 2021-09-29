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Фестиваль Gamma перенесли на следующий год

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:08

Петербургский фестиваль Gamma, который должен был пройти 16–17 октября, перенесли на следующий год из‑за ковидных ограничений. Об этом организаторы рассказали в телеграм-канале проекта.

«Мы не хотим подвергать опасности и доставлять неудобства нашим гостям, артистам и партнерам. Мы очень ценим те отношения, чувства и доверие, которые сложились у нас за 6 лет жизни фестиваля, и мы уверены, что вместе мы сможем пройти это испытание», — отмечает команда Gamma.

Теперь фестиваль запланирован на 8–10 июля 2022 года. Все билеты будут действительны на следующий год. Однако если не получится посетить мероприятие в новые даты, то можно сделать возврат, написав на почту info@mdivision.ru.

Организаторы Gamma также обратились к посетителям с просьбой помочь сохранить фестиваль и не сдавать билеты. За это они обещают наградить их особым статусом «savethegamma», который даст привилегии при посещении одного из событий фестиваля в будущем.

Gamma — далеко не первый фестиваль, который переносится или отменяется в этом году из‑за коронавируса. Ранее власти Тульской области отменили в ночь перед открытием «Дикую мяту», в Свердловской области из‑за роста заболеваемости отменили Ural Music Night, в Москве перенесли на следующий год Park Live, «Боль», «Ласточку» и Chess & Jazz, а в Петербурге — VK Fest.

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