Кремль: планов вводить локдаун на федеральном уровне сейчас нет

Кремль обеспокоен ростом заболеваемости коронавирусом в стране, но планов вводить новый федеральный локдаун на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. <…> Эта ситуация, конечно, является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации», — заявил Песков.

В России второй день подряд фиксируют максимальную смертность от COVID-19. За сутки умерли 857 человек. Власти видят «очень печальные антирекорды в плане смертности». «Конечно же, это требует нашего внимания», — сказал представитель Кремля.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 7 487 138, за весь период умерли 206 388 человек, выздоровели — 6 653 941.

Вчера стало известно, что в Удмуртии, Пермском крае и Самарской области вводят QR-коды для посещения мероприятий. В зависимости от региона без пройденной вакцинации или ПЦР-теста нельзя будет посещать культурные и спортивные мероприятия, досуговые учреждения и фитнес-центры.