Московский предприниматель решил запатентовать ЛГБТ-флаг, чтобы везде его запрещать

Судя по ее содержанию, предприниматель сможет использовать радужный флаг для организации спортивных и развлекательных мероприятий, обучения и профессиональной подготовки, оказания юридических услуг, охраны, проведения политических и религиозных собраний, а также бальзамирования тел и их кремации.

В разговоре с «Газетой.ру» Дядченко заявил, что решил запатентовать ЛГБТ-флаг, чтобы его «нигде не носили».

«У нас пропаганда всей этой истории запрещена в государстве. Я вот хочу поддержать наше государство, и всех тех, кто за наши духовные скрепы, за родину. Хочу зарегистрировать патент, и чтобы эту хрень нигде не носили, чтобы мои дети не видели это. Пускай они там собираются где‑то в подвалах, делают сами с собой, что хотят, и не выносят это дальше того самого подвала», — сказал бизнесмен.