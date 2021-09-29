Петербургского художника Кирилла Миллера обвинили в реабилитации нацизма. Он отрицает обвинения

Страница «Воспоминания ветеранов» во «ВКонтакте» опубликовала изображение картины и сообщила, что ее название — «Нетленный полк-2». Сам Миллер утверждает, что полотно носит имя «Живые и мертвые».

Петербургского художника Кирилла Миллера обвинили в реабилитации нацизма, сообщает «Фонтанка» . Причина — показ картины, где изображено шествие живых людей с плакатами мертвецов, в петербургской галерее «Свиное рыло».

Паблик предлагает подавать на Миллера типовые заявления в Следственный комитет РФ. Причина — «изображения, одним своим видом оскверняющие символы воинской славы России, оскорбляющие память защитников Отечества. Таким образом, [неустановленные лица] совершили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 354.1 УК РФ». Это статья о реабилитации нацизма. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 3 лет.

«Кто‑то что‑то додумал. Композиция не лицензируется. Шествие с плакатами на палках не принадлежит кому‑то одному. Пытаются застолбить, но нет официального решения, что с палками можно что‑то носить только на конкретной акции. Поэтому я и не боялся. Запретили бы, не делал», — заявил сам Миллер.

«Картина моя, название не мое. Эта картина относится к серии картин-презентаций. У меня несколько аналогичных картин есть: про Малевича, когда несут портреты с Малевичем, и посвященная встрече Нового года, когда несут портреты свиней. Это такое исследование социальной схемы, разной формы человеческого существования, больше ничего. На картине не указано никаких связей с Россией, никаких воинских символов нет», — добавил художник.

Заявлений со стороны Следственного комитета пока не последовало.

Кирилл Миллер — ленинградский и петербургский художник. Участник выставок с объединением «Митьки», экс-художник группы «Аукцыон». Лауреат петербургской премии в области культуры «Люди нашего города» в номинации «Художник года» (в 2000 году).