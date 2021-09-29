Григорий Явлинский перенес операцию на сердце

Основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому сделали операцию на сердце в одной из московских больниц. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, операция прошла успешно, сейчас Явлинский чувствует себя хорошо и может работать. Некоторое время он будет оставаться в больнице под присмотром врачей. Всех, от кого он получил добрые слова и пожелания выздоровления, политик поблагодарил.

Mash без ссылок на источник пишет, что основателю «Яблока» сделали операцию по «чистке» сердца — небольшую пластику стенок артерий и сосудов.

27 сентября Григория Явлинского госпитализировали из‑за проблем сердцем. По информации Mash, ему диагностировали нарушение сердечного ритма.

Политик не в первый раз оказывается в больнице из‑за подобных осложнений — в 2012 году его госпитализировали со стенокардией. Тогда сообщалось, что лидер «Яблока» неоднократно обращался к врачам из‑за проблем с сердцем и перенес серьезный сердечный приступ.