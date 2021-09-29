Московским врачам будут платить за каждого привитого сверх плана

Власти Москвы решили ввести стимулирующие выплаты столичным медикам, чтобы ускорить вакцинацию и ревакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэрии.

За каждого вакцинированного сверх плана в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за пенсионеров старше 60 лет — 400 рублей.

По данным мэрии, в настоящее время первым компонентом вакцины привились 5 млн москвичей. Среди них 1,1 млн граждан старше 60 лет.

Пройти вакцинацию можно в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах и по предварительной записи в городских поликлиниках.

Ревакцинация началась в Москве 1 июля. Сделать повторную прививку можно любым зарегистрированным в России препаратом: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».