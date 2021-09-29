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Рэпер Face рассказал об отмене концертов. Он связывает это со своей гражданской позицией

Семён Гудошников
Сегодня в 13:46

Российский рэпер Face рассказал об отмене концертов в Красноярске и Новосибирске — первых городах тура, который должен был начаться в конце сентября. По словам музыканта, давление на концертные площадки также оказывается в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и «других городах».

«В Красноярске концертной площадке позвонили с угрозами из администрации города (вплоть до „вырубим свет“). В Новосибирске площадке позвонили из Министерства культуры области, и, несмотря на мою готовность провести концерт в строгом соответствии с любыми законными требованиями и ограничениями, площадка (единственная в городе) не взяла на себя такой риск», — рассказал исполнитель.

Давление со стороны различных государственных ведомств музыкант связывает со своей гражданской позицией: «Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты. Объединяет нас всех одно — выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей».

«В Нижнем Новгороде ФСБ ежегодно рассылает по всем концертным площадкам список нежелательных артистов, и вот опять», — рассказал рэпер. В других городах концертные площадки, по словам исполнителя, сталкиваются со схожими методами давления: «Формулировка везде одна и та же: „Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьезных неприятностей“».

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