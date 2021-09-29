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Неизданный альбом Дэвида Боуи «Toy» начала 2000-х наконец будет выпущен

Семён Гудошников
Сегодня в 13:26

Альбом музыканта Дэвида Боуи под названием «Toy», релиз которого должен был состояться в начале 2000-х годов, наконец будет выпущен. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Боуи, который после смерти певца посвящен его наследию. Детали будут объявлены сегодня в течение дня.

«Toy» должен был включать перезаписанные версии малоизвестных ранних песен Боуи, а также новый материал. В 2011 году альбом просочился в сеть, его происхождение не было официально подтверждено.

Один из треков с альбома «Toy» под названием «You’ve Got a Habit of Leaving» уже можно послушать. Это ремейк последней песни, которую Боуи в 1960-х записал под своим настоящим именем Дейви Джонс, перед тем как взять псевдоним.

По ссылке можно посмотреть видео к 50-летию одной из самых знаменитых песен Боуи «Space Oddity», а также к юбилею высадки человека на Луну. Его премьера состоялась на мероприятии НАСА в Вашингтоне в 2019 году.

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