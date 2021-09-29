ТАСС: основателя Group-IB подозревают в передаче разведданных иностранцам. Он вину не признает

Гендиректора компании по кибербезопасности Group-IB Илью Сачкова, арестованного по делу о госизмене, подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Он отметил, что Сачков вину не признает. Поскольку материалы дела помечены грифом «секретно», подробностей собеседник агентства не привел. Официальных комментариев от следственных органов или адвокатов арестованного пока нет.

28 сентября в московском офисе Group-IB прошел обыск. Позже стало известно, что в этот же день был арестован на два месяца гендиректор и глава компании — Илья Сачков. По статье о госизмене (275 УК) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Group-IB — один из мировых лидеров на рынке кибербезопасности, а Сачков — член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в этой сфере.