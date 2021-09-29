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«Афиша» перезапустила ютьюб-канал. Первый ролик — документалка про Дельфина

Семён Гудошников
Сегодня в 12:26

«Афиша» перезапустила свой ютьюб-канал и шоу «Узнать за 10 секунд» после полугодового перерыва. Первым видео на канале стал документальный фильм к пятидесятилетию музыканта Андрея Лысикова, известного как Дельфин.

«Сегодня Дельфину — 50, и мы не могли выбрать лучший день для перезапуска шоу. Первые выпуски будем экспериментировать с разными форматами», — говорится в описании к ролику.

В документалке Дельфин подробно рассказал о своей биографии и попытался отгадать главные песни, выходившие за последние 50 лет. Отдельный фрагмент посвящен размышлениям Дельфина о политике.

«Тогда было противостояние Зюганова и Ельцина. И мы, такие молодые, все за демократию, решили, что лучше пусть будет Ельцин. Поэтому мы и приняли участие в этой истории», — рассказал Дельфин об участии его группы «Мальчишник» в кампании «Голосуй или проиграешь».

Прочитать другие выдержки из фильма и послушать все песни из него можно в нашем материале.

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