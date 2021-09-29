В России второй день фиксируют максимальную смертность от COVID-19. За сутки умерли 857 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 22 430 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 871 заражение больше, чем вчера.
В Москве суточная заболеваемость увеличилась с 2541 до 3004 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 487 138. Количество умерших за сутки рекордное с начала пандемии — 857 (прошлый антирекорд был установлен накануне), за весь период скончались 206 388 человек. Выздоровели за сутки 18 456 пациентов, за все время — 6 653 941.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 232 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,6 млн), на втором — Индия (33,6 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,7 млн).