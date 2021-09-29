В России второй день фиксируют максимальную смертность от COVID-19. За сутки умерли 857 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 22 430 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 871 заражение больше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость увеличилась с 2541 до 3004 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.