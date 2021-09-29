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«Яндекс.Доставка» и S7 начнут доставлять товары из других городов за одни сутки

Семён Гудошников
Сегодня в 11:27

Покупатели «Яндекс.Маркета» смогут получить свои товары, заказанные из городов-миллионников, в течение 24 часов или на следующий день. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.

Прежде «Маркет» доставлял заказы только в пределах одного города. Сейчас среднее время доставки на дальние расстояния составляет от 3 до 7 дней, говорят в пресс-службе.

В рамках пилотного проекта «Яндекс» и S7 тестируют быструю доставку из Москвы в Новосибирск. Позже она станет доступна жителям 12 городов. Каких именно, не уточняется.

Новый способ доставки не повлияет на стоимость товаров для покупателей и продавцов. Цена доставки в зависимости от региона составит от 49 до 99 рублей, дополнительные издержки возьмут на себя партнеры. Товары будут перевозить в багажном отделении пассажирских самолетов S7.

В будущем эту услугу партнеры собираются оказывать и другим компаниям, а не только продавцам «Яндекс.Маркета». Сейчас «Яндекс» предлагает экспресс-доставку в 370 городах России. По данным ТАСС, с сервисом работают более 20 тысяч компаний и более 100 тысяч индивидуальных предпринимателей.

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