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Amazon представила робота-помощника. Он может следить за домом и пожилыми людьми

Семён Гудошников
Сегодня в 9:25

Amazon представила домашнего робота-ассистента Astro. Помощник на колесах может как выполнять задачи, характерные для умных колонок с дисплеем, так и перемещаться по дому, сканируя и запоминая комнаты. В отсутствии хозяев способен служить системой видеонаблюдения.

В США Amazon Astro будет сначала продаваться по 999 долларов и только по приглашениям, в дальнейшем цену повысят до 1499 долларов. На роботе установлен 10-дюймовый экран с камерой для видеозвонков и камера-перископ на 12 мегапикселей.

Умный ассистент умеет перемещаться за владельцем во время звонков, приезжать на заданные точки по команде и перевозить вещи массой до 2 килограммов. В нише есть USB-C-порт, через который можно заряжать робота или подключить к нему другие устройства, например, тонометр от OMRON.

© Amazon

Как отмечает The Verge, робот разработан на основе технологий «умного» дома Alexa. Им можно управлять дистанционно и получать от него отчеты, если Astro заметит что‑то необычное. Робо-ассистент оснащен функцией распознавания лиц, а на его дисплей поддерживает воспроизведение видео.

Вместе с Amazon Astro предлагаются две подписки: Ring Protect Pro (от 20 долларов в месяц), которая позволяет задать маршруты движения, включать сирену, вызывать экстренные службы и хранить кадры видеонаблюдения, а также Alexa Together (19 долларов в месяц или 199 в год) — для ухода за пожилыми людьми и общения с ними. Во вторую подписку входят определение падения человека и экстренная горячая линия. Первые модели робота будут поставляться с шестимесячной подпиской Ring Protect Pro.

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