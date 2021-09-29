Amazon представила робота-помощника. Он может следить за домом и пожилыми людьми

Amazon представила домашнего робота-ассистента Astro. Помощник на колесах может как выполнять задачи, характерные для умных колонок с дисплеем, так и перемещаться по дому, сканируя и запоминая комнаты. В отсутствии хозяев способен служить системой видеонаблюдения.

В США Amazon Astro будет сначала продаваться по 999 долларов и только по приглашениям, в дальнейшем цену повысят до 1499 долларов. На роботе установлен 10-дюймовый экран с камерой для видеозвонков и камера-перископ на 12 мегапикселей.

Умный ассистент умеет перемещаться за владельцем во время звонков, приезжать на заданные точки по команде и перевозить вещи массой до 2 килограммов. В нише есть USB-C-порт, через который можно заряжать робота или подключить к нему другие устройства, например, тонометр от OMRON.