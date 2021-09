На альбоме больше нет R&B-певца Криса Брауна — до этого он был недоволен, что его участие в треке «New Again» сократили, вырезав куплет и оставив только бэк-вокал. Из песни «Keep My Spirit Alive» исчез голос рэпера KayCee. В обоих случаях вырезанные партии исполнил сам Канье Уэст.

Треки «Jail pt 2», «Come To Life», «God Breathed» были пересведены. В «Junya» и «Praise God» добавлен бас. Известный своей переменчивостью и стремлением сделать все идеально, Уэст не впервые редактирует альбом уже после релиза. Ранее изменениям подверглись пластинки «Jesus is King» и «Life of Pablo».

По ссылке можно прочесть рассказ белорусского музыканта Николая Скробата о работе над «Donda» вместе с Канье Уэстом.