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Канье Уэст выпустил обновленную версию «Donda» — в том числе убрал из альбома Криса Брауна

Семён Гудошников
Сегодня в 8:49

Хип-хоп исполнитель Канье Уэст выпустил обновленную и пересведенную версию своего последнего альбома «Donda», пишет Pitchfork. С момента выхода альбома прошел ровно месяц, но певец продолжил дорабатывать пластинку постфактум. Прежде релиз «Donda» многократно откладывался.

На альбоме больше нет R&B-певца Криса Брауна — до этого он был недоволен, что его участие в треке «New Again» сократили, вырезав куплет и оставив только бэк-вокал. Из песни «Keep My Spirit Alive» исчез голос рэпера KayCee. В обоих случаях вырезанные партии исполнил сам Канье Уэст.

Треки «Jail pt 2», «Come To Life», «God Breathed» были пересведены. В «Junya» и «Praise God» добавлен бас. Известный своей переменчивостью и стремлением сделать все идеально, Уэст не впервые редактирует альбом уже после релиза. Ранее изменениям подверглись пластинки «Jesus is King» и «Life of Pablo».

По ссылке можно прочесть рассказ белорусского музыканта Николая Скробата о работе над «Donda» вместе с Канье Уэстом.

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