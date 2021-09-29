МИД РФ: необходимо симметрично ответить YouTube и немецким СМИ за блокировку RT DE

МИД России назвал необходимым симметрично ответить YouTube и немецким СМИ за блокировку на ютьюбе канала немецкой редакции Russia Today. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства.

«Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — сказано в заявлении.

МИД направит предложения о выработке ответных мер профильным ведомствам. Только такие шаги, по мнению министерства, могут «стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации».

Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке на YouTube аккаунта RT DE (канала немецкой редакции телеканала Russia Today) без возможности восстановления. В пресс-службе стримингового сервиса сказали, что причиной стало нарушение условий использования хостинга, поскольку на канале публиковали фейки о коронавирусе.

Симоньян назвала блокировку «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия». По ее словам, RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных изданий, обходя «Дойче Велле» и «других немецких гигантов».