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Климатологи предсказали вымирание человечества через 500 лет из‑за глобального потепления

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:04

Британские и канадские ученые, работающие в Оксфорде, Университете Макгилла, Лидском университете и других вузах, составили прогноз того, как климатические изменения отразятся на будущем человечества. Результаты работы появились на сайте Wiley.

В ней специалисты приходят к выводу, что через 500 лет человечество может вымереть. Это произойдет из‑за нехватки продовольствия и воды, непригодности части планеты для жизни и высокой смертности при жарком климате.

В частности, по мнению ученых, люди будут испытывать дефицит пшеницы и картофеля из‑за уменьшения площади плодородных земель. Кроме того, планету ждут тепловые волны и иные экстремальные явления, и человечеству придется бороться за выживание.

«Долгосрочные последствия потепления в XXI веке будут ощущаться в течение столетий, даже если выбросы будут ограничены в будущем», — отметили авторы.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), созданная ООН, представила доклад о климатическом кризисе. В нем эксперты сообщают, что таяние ледников и повышение уровня Мирового океана уже невозможно остановить.

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