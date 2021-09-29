Рианну обвинили в культурной апроприации из‑за причесок моделей на показе Savage X Fenty

Певицу Рианну обвинили в культурной апроприации из‑за причесок, которые сделали моделям на фэшн-шоу ее бренда Savage X Fenti. Об этом сообщил Independent.

В модном показе участвовали такие звезды как Джиджи Хадид, Адриана Лима, Эмили Ратаковски и Ванесса Хадженс. У них, как и у многих других манекенщиц шоу, нет африканских корней. Тем не менее, у части девушек волосы были заплетены в характерные для африканок косы.

Некоторых пользователей интернета возмутил такой выбор причесок. «Мне нравится шоу, но я думаю, мы заслужили предупреждение за то, что увидели так много белых женщин с косами», — написала одна из поклонниц бренда.

В то же время другие комментаторы шоу отметили, что «косы существовали во всех культурах». «Они никому не принадлежат! Каждый пытается найти способы справиться с длинными волосами, и косы — это не проблема», — заявил один из зрителей шоу.

«Запрещать людям делать прически — это не путь к лучшему пониманию и принятию друг друга. Особенно когда обмену способствует цветной человек. Это должно быть хорошей вещью», — отметил другой пользователь Twitter.

Прошлогоднее шоу Savage X Fenty также не обошлось без скандала. Тогда Рианну раскритиковали за использование трека Doom от CouCou Chloe, в котором использовались вокальные фрагменты из священного исламского текста. Певица извинилась за «огромную оплошность».