перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Рианну обвинили в культурной апроприации из‑за причесок моделей на показе Savage X Fenty 1:20
Telegram заблокировал итальянский канал антипрививочников Basta Dittatura из‑за призывов к насилию 0:18
Неизвестные интервью Джона Леннона и Йоко Оно продали на аукционе за 50 тыс. долларов Вчера в 23:26
YouTube навсегда заблокировал канал немецкой редакции RT Вчера в 22:57
Суд в Нальчике арестовал организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек Вчера в 22:34
discoverychannel.ru/Instagram
Французские ученые воспроизвели феномен «байкальского дзена» в лаборатории Вчера в 21:49
Netflix показал трейлер вестерна «Тем больнее падать» с саундтреком от Jay-Z и Kid Cudi Вчера в 21:35
Граймс планирует создать лесбийскую коммуну на спутнике Юпитера, к которому направит зонд SpaceX Вчера в 20:50
Отмена концертов Моргенштерна, первый за 13 лет трек Gun N' Roses и другие новости дня
Вчера в 20:47 дайджест
LEGO выпустила набор для обучения школьников робототехнике и программированию Вчера в 19:40
Storyful Rights Management/YouTube
Google приостановил доставку посылок дронами в столице Австралии из‑за нападений птиц Вчера в 19:19
В октябре в Totibadze Gallery откроется выставка Маруси Борисовой-Севастьяновой Вчера в 18:53
Состояние Илона Маска превысило 200 млрд долларов. Он вновь стал богатейшим человеком мира Вчера в 17:53
В Удмуртии, Пермском крае и Самарской области вводят QR-коды для посещения мероприятий Вчера в 17:47
Родители добились отмены концертов Моргенштерна в 10 городах Вчера в 17:11
«Директор всего» представит джазовую программу в московском Powerhouse Вчера в 17:00
«Никола-Ленивец»/«ВКонтакте»
«Никола-Ленивец» проведет конференцию по инклюзивности Вчера в 16:46
Закулисье студийной записи и джаз в трейлере альбома «Love for Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта Вчера в 16:41
В Москве откроется ресторан немецкой кухни Spaten Haus Grand. Там будут праздновать Октоберфест! Вчера в 16:35
Минюст включил организацию «Важные иноагенты»* в реестр СМИ-иноагентов Вчера в 16:01
Отключить рекламу

Рианну обвинили в культурной апроприации из‑за причесок моделей на показе Savage X Fenty

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:20

Певицу Рианну обвинили в культурной апроприации из‑за причесок, которые сделали моделям на фэшн-шоу ее бренда Savage X Fenti. Об этом сообщил Independent.

В модном показе участвовали такие звезды как Джиджи Хадид, Адриана Лима, Эмили Ратаковски и Ванесса Хадженс. У них, как и у многих других манекенщиц шоу, нет африканских корней. Тем не менее, у части девушек волосы были заплетены в характерные для африканок косы.

Некоторых пользователей интернета возмутил такой выбор причесок. «Мне нравится шоу, но я думаю, мы заслужили предупреждение за то, что увидели так много белых женщин с косами», — написала одна из поклонниц бренда.

В то же время другие комментаторы шоу отметили, что «косы существовали во всех культурах». «Они никому не принадлежат! Каждый пытается найти способы справиться с длинными волосами, и косы — это не проблема», — заявил один из зрителей шоу.

«Запрещать людям делать прически — это не путь к лучшему пониманию и принятию друг друга. Особенно когда обмену способствует цветной человек. Это должно быть хорошей вещью», — отметил другой пользователь Twitter.

Прошлогоднее шоу Savage X Fenty также не обошлось без скандала. Тогда Рианну раскритиковали за использование трека Doom от CouCou Chloe, в котором использовались вокальные фрагменты из священного исламского текста. Певица извинилась за «огромную оплошность».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить