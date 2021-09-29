Telegram заблокировал итальянский канал антипрививочников Basta Dittatura из‑за призывов к насилию

Telegram заблокировал крупный канал под названием Basta Dittatura — он объединял противников вакцинации от COVID-19 из Италии. Об этоv сообщил Forbes.

По словам основателя мессенджера Павла Дурова, причиной блокировки стали призывы к насилию по отношению к медикам. Такая деятельность запрещена правилами Telegram. Кроме того, действия авторов канала осудили и власти Италии: против него выступил прокурор Турина.

«Этот канал и связанный с ним групповой чат подстрекали к насилию в отношении врачей, которые проводят вакцинацию. Они опубликовали личные данные конкретных врачей и призвали к их казни», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что модераторы мессенджера предупреждали администраторов канала о недопустимости призывов к насилию, но подобные сообщение не прекратились. Тогда Telegram согласился с прокурором Турина и посчитал Basta Dittatura опасным ресурсом.

На момент блокировки на канал были подписаны более 44 тыс. человек. Также Telegram заблокировал аналогичный немецкий канал menschenreise_diskussion, за его обновлениями следили более 40 тыс. пользователей.

«Такие канал нарушают правила Telegram, правила Apple и Google, а также местные законы. Бороться за свои права нормально. Причинять вред другим — не нормально», — подчеркнул Дуров.