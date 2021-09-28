перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Неизвестные интервью Джона Леннона и Йоко Оно продали на аукционе за 50 тыс. долларов Вчера в 23:26
YouTube навсегда заблокировал канал немецкой редакции RT Вчера в 22:57
Суд в Нальчике арестовал организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек Вчера в 22:34
discoverychannel.ru/Instagram
Французские ученые воспроизвели феномен «байкальского дзена» в лаборатории Вчера в 21:49
Netflix показал трейлер вестерна «Тем больнее падать» с саундтреком от Jay-Z и Kid Cudi Вчера в 21:35
Граймс планирует создать лесбийскую коммуну на спутнике Юпитера, к которому направит зонд SpaceX Вчера в 20:50
Отмена концертов Моргенштерна, первый за 13 лет трек Gun N' Roses и другие новости дня
Вчера в 20:47 дайджест
LEGO выпустила набор для обучения школьников робототехнике и программированию Вчера в 19:40
Storyful Rights Management/YouTube
Google приостановил доставку посылок дронами в столице Австралии из‑за нападений птиц Вчера в 19:19
В октябре в Totibadze Gallery откроется выставка Маруси Борисовой-Севастьяновой Вчера в 18:53
Состояние Илона Маска превысило 200 млрд долларов. Он вновь стал богатейшим человеком мира Вчера в 17:53
В Удмуртии, Пермском крае и Самарской области вводят QR-коды для посещения мероприятий Вчера в 17:47
Родители добились отмены концертов Моргенштерна в 10 городах Вчера в 17:11
«Директор всего» представит джазовую программу в московском Powerhouse Вчера в 17:00
«Никола-Ленивец»/«ВКонтакте»
«Никола-Ленивец» проведет конференцию по инклюзивности Вчера в 16:46
Закулисье студийной записи и джаз в трейлере альбома «Love for Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта Вчера в 16:41
В Москве откроется ресторан немецкой кухни Spaten Haus Grand. Там будут праздновать Октоберфест! Вчера в 16:35
Минюст включил организацию «Важные иноагенты»* в реестр СМИ-иноагентов Вчера в 16:01
Пермские власти отрицают сообщения о намазе на уроке в школе № 123 Вчера в 15:57
Пресс-материалы
Little Big анонсировали большой тур по России. Шоу пройдет в более чем 25 городах Вчера в 15:42
Отключить рекламу

Суд в Нальчике арестовал организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек

Юлия Онодэра
Вчера в 22:34

Нальчинский городской суд избрал меру пресечения для организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять человек. Дениса Алимова арестовали на 1 месяц и 28 суток. Об этом сообщило РИА «Новости».

Алимов стал фигурантом уголовного дела об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Сразу после задержания во время допроса он написал явку с повинной и дат признательные показания, отметили в прокуратуре.

На судебном заседании он вновь подтвердил свою вину и заявил, что хотел бы поддержать родственников погибших. Алимов отметил, что он лично общался практически с каждым участником трагически закончившегося восхождения — в течение полугода он готовил их к подъему на вершину.

«Естественно, я знаю лично погибших девушек. <…> Естественно, признаю свою вину — как организатор восхождения я не смог уберечь их от гибели <…> Я считаю своим моральным долгом продолжить общение с родственниками, оказывая и материальную, и моральную помощь, и поддержку», — сказал Алимов.

Он пробудет под стражей вплоть до 26 ноября 2021 года включительно. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября: группа из 20 альпинистов была застигнута врасплох непогодой на высоте 5400 метров и запросила помощь. Однако спасателям удалось спасти не всех. Трое участников экспедиции скончались до приезда МЧС, еще двое умерли позднее.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Генпрокуратура РФ
МЧС
Люди
Денис Алимов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить