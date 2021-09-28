Суд в Нальчике арестовал организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек

Нальчинский городской суд избрал меру пресечения для организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять человек. Дениса Алимова арестовали на 1 месяц и 28 суток. Об этом сообщило РИА «Новости».

Алимов стал фигурантом уголовного дела об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Сразу после задержания во время допроса он написал явку с повинной и дат признательные показания, отметили в прокуратуре.

На судебном заседании он вновь подтвердил свою вину и заявил, что хотел бы поддержать родственников погибших. Алимов отметил, что он лично общался практически с каждым участником трагически закончившегося восхождения — в течение полугода он готовил их к подъему на вершину.

«Естественно, я знаю лично погибших девушек. <…> Естественно, признаю свою вину — как организатор восхождения я не смог уберечь их от гибели <…> Я считаю своим моральным долгом продолжить общение с родственниками, оказывая и материальную, и моральную помощь, и поддержку», — сказал Алимов.

Он пробудет под стражей вплоть до 26 ноября 2021 года включительно. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября: группа из 20 альпинистов была застигнута врасплох непогодой на высоте 5400 метров и запросила помощь. Однако спасателям удалось спасти не всех. Трое участников экспедиции скончались до приезда МЧС, еще двое умерли позднее.