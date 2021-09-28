Французские ученые воспроизвели феномен «байкальского дзена» в лаборатории

«Байкальским дзеном» называют необычное расположение камней на льду озера Байкал. В течение зимы они со временем как будто бы приподнимаются на ледяных ножках-пьедесталах и начинают напоминать вертикальные композиции из японских садов камней.

Ученые из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции объяснили природное явление, известное как «байкальский дзен». Они сумели воспроизвести феномен в лаборатории. Об этом стало известно из публикации на сайте CNRS.

Французские специалисты подтвердили, что ледяные ножки под камнями появляются из‑за сублимации — процесса испарения льда без перехода в жидкую форму. Он происходит на Байкале из‑за уникального сочетания климатических условий — постоянно ясной погоды и сильных ветров.

Из‑за солнца, которое в регионе светит до 2200 часов в год, лед под камнями начинает плавиться. Но из‑за ветров, которые дуют в разных направлениях, он не успевает принять жидкую форму и задержаться в ней.

Тень от камня прикрывает только часть льда, которой и удается сохраниться в форме ледяной ножки. Остальная часть льда выдувается сразу же после нагревания.

О таком происхождении «байкальского дзена» говорили и раньше — в частности, о нем писал Discovery Channel. Но полноценное описание феномена научное сообщество предложило только сейчас.