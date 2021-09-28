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Lego выпустила набор для обучения школьников робототехнике и программированию

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:40

Компания Lego выпустила образовательный набор под названием SPIKE Essential. Он предназначен для того, чтобы обучать детей в начальной школе робототехнике и программированию. Об этом сообщил vc.ru.

Набор предлагает школьникам собрать различные механизмы, которые затем с помощью кода и специального приложения можно будет привести в движение. Код дети должны будут разработать сами — он запустит двигатели и датчики в механизмах.

В наборе предусмотрены четыре персонажа: Лео, Софи, Дэниела и Мария. Каждый их них имеет свою историю и отличается как внешне, так и по характеру. В Lego отметили, что потратили немало времени на то, чтобы герои были разнообразными.

По мнению руководителя отдела технологий Lego Education Эндрю Сливински, фигурки помогают школьникам учиться не только работе с технологиями, но также социальному и эмоциональному взаимодействию. Это особенно важно во время пандемии, считает он.

В отличие от наборов SPIKE Prime, которые состояли из деталей Lego Technic, в новую коллекцию входят обычные детали — это упрощает обучение детей. Кроме того, для школьников доступно программирование с использованием знаков вместо текста.

«Дети могут получить доступ ко всей функциональности, пока они не смогут справиться с текстовым программированием. В будущем мы введем дополнительные уровни кодирования, чтобы дети могли вывести свои проекты на новый уровень», — добавил Сливински.

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