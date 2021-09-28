Lego выпустила набор для обучения школьников робототехнике и программированию

Компания Lego выпустила образовательный набор под названием SPIKE Essential. Он предназначен для того, чтобы обучать детей в начальной школе робототехнике и программированию. Об этом сообщил vc.ru. Набор предлагает школьникам собрать различные механизмы, которые затем с помощью кода и специального приложения можно будет привести в движение. Код дети должны будут разработать сами — он запустит двигатели и датчики в механизмах.

В наборе предусмотрены четыре персонажа: Лео, Софи, Дэниела и Мария. Каждый их них имеет свою историю и отличается как внешне, так и по характеру. В Lego отметили, что потратили немало времени на то, чтобы герои были разнообразными. По мнению руководителя отдела технологий Lego Education Эндрю Сливински, фигурки помогают школьникам учиться не только работе с технологиями, но также социальному и эмоциональному взаимодействию. Это особенно важно во время пандемии, считает он.