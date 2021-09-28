Google приостановил доставку посылок дронами в столице Австралии из‑за нападений птиц

Служба доставки Wing («дочка» Google) временно остановила рейсы грузовых дронов в столице Австралии Канберре, так как их начали регулярно атаковать птицы. Компания уже два года доставляет посылки по городу, но впервые столкнулась с такой проблемой, пишет Business Insider.
В основном на дроны нападают вороны, сороки, ястребы и клинохвостые орлы. Специалисты Wing предполагают, что агрессия проявляется у птиц, которые пытаются защищать свою территорию.
У австралийских пернатых начался сезон гнездования, вместе с этим увеличилось число заказов из‑за режима самоизоляции. Вероятно, регулярные полеты дронов привели к тому, что у птиц «лопнуло терпение».
Местный орнитолог Нил Гермес отметил, что дроны улетают после доставки заказа, а птицы воспринимают это как победу в схватке за территорию. Из‑за этого пернатые нападают чаще и становятся агрессивнее, и в конечном итоге они начнут выводить дроны из строя или получать травмы от их винтов.
Ученые выясняют, как можно решить эту проблему. На момент исследований все полеты дронов Wing прекращаются.
Специалисты уже начали предлагать свои идеи по решению проблемы. Например, по их словам, можно отправлять заказы рано утром, когда птицы еще спят, или максимально снизить шум от устройств, чтобы не привлекать внимание хищников.
Дроны Wing могут развивать скорость до 113 километров в час на высоте 45 метров и пролететь до 20 километров с нагрузкой в полтора килограмма. С 2019 года устройства доставили уже более 100 тыс. заказов в Австралии.