Google приостановил доставку посылок дронами в столице Австралии из‑за нападений птиц

Служба доставки Wing («дочка» Google) временно остановила рейсы грузовых дронов в столице Австралии Канберре, так как их начали регулярно атаковать птицы. Компания уже два года доставляет посылки по городу, но впервые столкнулась с такой проблемой, пишет Business Insider.

В основном на дроны нападают вороны, сороки, ястребы и клинохвостые орлы. Специалисты Wing предполагают, что агрессия проявляется у птиц, которые пытаются защищать свою территорию.

У австралийских пернатых начался сезон гнездования, вместе с этим увеличилось число заказов из‑за режима самоизоляции. Вероятно, регулярные полеты дронов привели к тому, что у птиц «лопнуло терпение».