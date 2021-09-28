перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Граймс планирует создать лесбийскую коммуну на спутнике Юпитера, к которому направит зонд SpaceX 20:50
Отмена концертов Моргенштерна, первый за 13 лет трек Gun N' Roses и другие новости дня
20:47 дайджест
Lego выпустила набор для обучения школьников робототехнике и программированию 19:40
Storyful Rights Management/YouTube
Google приостановил доставку посылок дронами в столице Австралии из‑за нападений птиц 19:19
В октябре в Totibadze Gallery откроется выставка Маруси Борисовой-Севастьяновой 18:53
Состояние Илона Маска превысило 200 млрд долларов. Он вновь стал богатейшим человеком мира 17:53
В Удмуртии, Пермском крае и Самарской области вводят QR-коды для посещения мероприятий 17:47
Родители добились отмены концертов Моргенштерна в 10 городах 17:11
«Директор всего» представит джазовую программу в московском Powerhouse 17:00
«Никола-Ленивец»/«ВКонтакте»
«Никола-Ленивец» проведет конференцию по инклюзивности 16:46
Закулисье студийной записи и джаз в трейлере альбома «Love for Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта 16:41
В Москве откроется ресторан немецкой кухни Spaten Haus Grand. Там будут праздновать Октоберфест! 16:35
Минюст включил организацию «Важные иноагенты»* в реестр СМИ-иноагентов 16:01
Пермские власти отрицают сообщения о намазе на уроке в школе № 123 15:57
Пресс-материалы
Little Big анонсировали большой тур по России. Шоу пройдет в более чем 25 городах 15:42
На Навального и его соратников возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества 15:02
Slava Marlow — новый гость шоу «вДудь» 14:37
Måneskin впервые выступят в России. Концерты запланированы на следующий март 14:07
Главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов 13:44
Ydk222 Hsp222/YouTube
В Мосгордуме поддержали запрет на езду на мотоциклах и авто без глушителя в ночное время 12:41
Отключить рекламу

Google приостановил доставку посылок дронами в столице Австралии из‑за нападений птиц

Виктория Шанина
Сегодня в 19:19

Служба доставки Wing («дочка» Google) временно остановила рейсы грузовых дронов в столице Австралии Канберре, так как их начали регулярно атаковать птицы. Компания уже два года доставляет посылки по городу, но впервые столкнулась с такой проблемой, пишет Business Insider.

В основном на дроны нападают вороны, сороки, ястребы и клинохвостые орлы. Специалисты Wing предполагают, что агрессия проявляется у птиц, которые пытаются защищать свою территорию.

У австралийских пернатых начался сезон гнездования, вместе с этим увеличилось число заказов из‑за режима самоизоляции. Вероятно, регулярные полеты дронов привели к тому, что у птиц «лопнуло терпение».

Местный орнитолог Нил Гермес отметил, что дроны улетают после доставки заказа, а птицы воспринимают это как победу в схватке за территорию. Из‑за этого пернатые нападают чаще и становятся агрессивнее, и в конечном итоге они начнут выводить дроны из строя или получать травмы от их винтов.

Ученые выясняют, как можно решить эту проблему. На момент исследований все полеты дронов Wing прекращаются.

Специалисты уже начали предлагать свои идеи по решению проблемы. Например, по их словам, можно отправлять заказы рано утром, когда птицы еще спят, или максимально снизить шум от устройств, чтобы не привлекать внимание хищников.

Дроны Wing могут развивать скорость до 113 километров в час на высоте 45 метров и пролететь до 20 километров с нагрузкой в полтора килограмма. С 2019 года устройства доставили уже более 100 тыс. заказов в Австралии.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить