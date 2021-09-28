В октябре в Totibadze Gallery откроется выставка Маруси Борисовой-Севастьяновой

В московской Totibadze Gallery с 5 октября по 7 ноября пройдет выставка художницы Маруси Борисовой-Севастьяновой под названием «Белый лист». Об этом «Афише Daily» рассказали представители галереи.
Выставка будет посвящена взаимосвязи и диалогу между знаниями и чувствами. Борисова-Севастьянова в своих работах исследовала, как идеи ограничивают художника, как интеллект препятствует счастью, если не служит чувственному началу.
«Белый лист» представит ретроспективу творчества Борисовой-Севастьяновой, начиная с тех работ, в которых, как отмечает художница, обнаженность была для нее фигуративным понятием. «Нагота эмоциональная началась с голого тела», — пояснила автор.
Маруся Борисова-Севастьянова работает в области живописи, графики и арт-инсталляций. Также она выступает как создатель декораций и витринист. Ранее она участвовала в выставках журнала Esquire, выставляла свои работы в галерее «K35» и музее «Арт 4».
Среди ее работ — костюмы для спектакля «Мастерской Брусникина» «Splendor Solis» и иллюстрации к поэтической книге «Ты на меня смотришь». Последняя персональная выставка художницы состоялась в резиденции La Chapelle Saint Antoine на греческом острове Наксос.