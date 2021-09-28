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В октябре в Totibadze Gallery откроется выставка Маруси Борисовой-Севастьяновой

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:53

В московской Totibadze Gallery с 5 октября по 7 ноября пройдет выставка художницы Маруси Борисовой-Севастьяновой под названием «Белый лист». Об этом «Афише Daily» рассказали представители галереи.

Выставка будет посвящена взаимосвязи и диалогу между знаниями и чувствами. Борисова-Севастьянова в своих работах исследовала, как идеи ограничивают художника, как интеллект препятствует счастью, если не служит чувственному началу.

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«Белый лист» представит ретроспективу творчества Борисовой-Севастьяновой, начиная с тех работ, в которых, как отмечает художница, обнаженность была для нее фигуративным понятием. «Нагота эмоциональная началась с голого тела», — пояснила автор.

«Постепенно я отказалась от эскизов и концепций, избавляя каждую минуту в мастерской от любых ограничений. Эксперимент показал, что гармония живет между черным и белым квадратами. Тогда я увидела, что не отказ от знаний и техники в пользу чувств резонирует в эпоху наступившего хаоса. Работают их отношения, их общее максимальное проявление. Проявление как диалог, как танец, как конфликт, как исповедь, как игра, как начало и конец — одновременно».
Маруся Борисова-Севастьянова
Художница

Маруся Борисова-Севастьянова работает в области живописи, графики и арт-инсталляций. Также она выступает как создатель декораций и витринист. Ранее она участвовала в выставках журнала Esquire, выставляла свои работы в галерее «K35» и музее «Арт 4».

Среди ее работ — костюмы для спектакля «Мастерской Брусникина» «Splendor Solis» и иллюстрации к поэтической книге «Ты на меня смотришь». Последняя персональная выставка художницы состоялась в резиденции La Chapelle Saint Antoine на греческом острове Наксос.

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