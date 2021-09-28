В октябре в Totibadze Gallery откроется выставка Маруси Борисовой-Севастьяновой

В московской Totibadze Gallery с 5 октября по 7 ноября пройдет выставка художницы Маруси Борисовой-Севастьяновой под названием «Белый лист». Об этом «Афише Daily» рассказали представители галереи.

Выставка будет посвящена взаимосвязи и диалогу между знаниями и чувствами. Борисова-Севастьянова в своих работах исследовала, как идеи ограничивают художника, как интеллект препятствует счастью, если не служит чувственному началу.