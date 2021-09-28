перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Родители добились отмены концертов Моргенштерна в 10 городах 17:11
«Директор всего» представит джазовую программу в московском Powerhouse 17:00
«Никола-Ленивец»/«ВКонтакте»
«Никола-Ленивец» проведет конференцию по инклюзивности 16:46
Закулисье студийной записи и джаз в трейлере альбома «Love for Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта 16:41
В Москве откроется ресторан немецкой кухни Spaten Haus Grand. Там будут праздновать Октоберфест! 16:35
Минюст включил организацию «Важные иноагенты»* в реестр СМИ-иноагентов 16:01
Пермские власти отрицают сообщения о намазе на уроке в школе № 123 15:57
Пресс-материалы
Little Big анонсировали большой тур по России. Шоу пройдет в более чем 25 городах 15:42
На Навального и его соратников возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества 15:02
Slava Marlow — новый гость шоу «вДудь» 14:37
Måneskin впервые выступят в России. Концерты запланированы на следующий март 14:07
Главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов 13:44
Ydk222 Hsp222/YouTube
В Мосгордуме поддержали запрет на езду на мотоциклах и авто без глушителя в ночное время 12:41
В московском Jager Night Embassy представят проект, где нейросети будут создавать искусство 12:34
Посольство РФ в Испании раскритиковало социальную рекламу с упоминанием «русских девственниц» 12:11
В России новый антирекорд по смертности от коронавируса — 852 человека за сутки 11:40
Росгвардейцев, подбросивших наркотики петербургскому школьнику, отправят в колонию 11:18
Создатели World of Warcraft выплатят 18 млн долларов сотрудникам по делу о домогательствах 10:57
gunsnroses/Instagram
Guns N’ Roses выпустили второй трек за последние 13 лет и анонсировали новый EP 10:13
Москва вновь вошла в пятерку лучших городов мира по версии The World’s 100 Best Cities 9:53
Отключить рекламу

«Директор всего» представит джазовую программу в московском Powerhouse

Семён Гудошников
Сегодня в 17:00

Музыкальный проект «Директор всего» сыграет концерт в московском клубе Powerhouse 9 октября 2021 года. Помимо традиционной эксцентричной подачи обещают новое звучание и расширенный состав участников.

«Наконец-то мы презентуем программу моего нового джаз-банда „Коллектив Директора всего“», — сообщается на странице исполнителя.

Билеты из серии «ранние пташки» можно купить на страничке в фейсбуке, посвященной событию. Стоят они 600 рублей. Начало концерта в 20.00.

«Директор всего» — проект электронного музыканта Андрея Ли. В 2019 году он выпустил клип на трек «Уволю», в котором под сокращение попадает редакция «Афиши».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Андрей Ли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить