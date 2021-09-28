«Директор всего» представит джазовую программу в московском Powerhouse

Музыкальный проект «Директор всего» сыграет концерт в московском клубе Powerhouse 9 октября 2021 года. Помимо традиционной эксцентричной подачи обещают новое звучание и расширенный состав участников.

«Наконец-то мы презентуем программу моего нового джаз-банда „Коллектив Директора всего“», — сообщается на странице исполнителя.

Билеты из серии «ранние пташки» можно купить на страничке в фейсбуке, посвященной событию. Стоят они 600 рублей. Начало концерта в 20.00.

«Директор всего» — проект электронного музыканта Андрея Ли. В 2019 году он выпустил клип на трек «Уволю», в котором под сокращение попадает редакция «Афиши».