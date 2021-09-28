«Никола-Ленивец» проведет конференцию по инклюзивности

Арт-парк «Никола-Ленивец», расположенный в Калужской области, проведет конференцию, посвященную доступной среде для людей с инвалидностью, а также инклюзивности в культуре и искусстве. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

В течение 2021 года команда «Никола-Ленивца» адаптировала пространство парка для людей с физическими особенностями и провела несколько крупных событий, которые были полностью доступны для всех без исключения. Проект получил название «Никола-Ленивец. Доступно. Для всех» — так же называется и конференция. На ней подведут итоги, обсудят культурную роль инклюзии и познакомят с опытом других институций, работающих с инклюзивностью.

Среди участников — представители фонда «Антон тут рядом», Третьяковской галереи, фонда V-A-C, музея «Гараж». С программой можно ознакомиться на официальном сайте «Никола-Ленивца».

Конференция пройдет 9 октября 2021 года. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Мероприятия сопровождаются переводом на русский жестовый язык. Для всех зарегистрировавшихся будет организован трансфер.