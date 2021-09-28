Пермские власти отрицают сообщения о намазе на уроке в школе № 123

Посты распространяются вместе с видео, где запечатлен ребенок, который рассказывает, как проходила молитва, — при этом название города и номер школы не называются. Информация появилась на сайтах ряда федеральных СМИ.

В сети появились сообщения, согласно которым в пермской школе № 123 учитель физкультуры во время урока призвал учеников молиться Аллаху.

Пермские власти сообщения отрицают. «Сразу после появления информации от родителей в соцсетях специалисты городского департамента образования связались с директором школы № 123. Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе „по-турецки“. Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», — заявили в пресс-службе администрации Перми.

Там отметили, что директор школы назначил встречу с родителями учеников. Департамент образования указал руководству на необходимость внутреннего расследования.